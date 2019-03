Un homme de 63 ans tué par un train entre Lyon et Saint-Etienne

Ce lundi matin, un homme de 63 ans a été percuté par un train entre Lyon et Saint-Etienne alors qu'il était sur la voie.

Ce lundi matin vers 6h50, un homme de 63 ans marchait sur les voies de chemin de fer entre Lyon et Saint-Etienne, à hauteur de Lorette, selon Le Progrès. L'homme est resté sur les rails alors que le conducteur du TER lançait plusieurs appels sonores. L'homme a été percuté par le train et est mort sur le coup selon nos confrères. Le trafic TER a été interrompu sur la ligne pendant plus de deux heures, avant un retour à la normale vers 9h30.

S'agissait-il d'un accident ou d'une tentative de suicide ? Une enquête a été ouverte pour connaitre les circonstances de ce drame.