Un exercice de sureté nucléaire mené à la centrale du Bugey

Ce mercredi 28 février la centrale de production d’électricité du Bugey est au coeur d’un exercice de sureté n’éclaire. Un message d’alerte sera envoyé aux personnes dans le secteur.

Dans le cadre d’un exercice de sûreté nucléaire, les personnes se trouvant dans un rayon de 5 km autour de la central de production d’électricité du Bugey (CNPE) pourront recevoir ce mercredi 27 février un message d’alerte sur leur téléphone, grâce au dispositif FR-Alert. "Aucune action ne sera requise de votre part" précise la la préfecture de l’Ain, qui souligne également que "cet exercice ne comportera pas d’opération de confinement ou d’évacuation de la population ni de manœuvre opérationnelle sur le terrain".

Cet exercice mené par les préfectures de l’Ain et de l’Isère, les équipes de sécurité et de secours, ainsi que les services locaux et nationaux d’EDF vise à "tester la mise en œuvre du plan particulier d’intervention du CNPE du Bugey qui prévoit l'organisation et la coordination des pouvoirs publics et des différents organismes impliqués dans la gestion de crise nucléaire".