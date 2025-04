Sous la direction de la préfète du Rhône, un exercice de sécurité civile sera organisé ce mardi 15 avril à l'aéroport Lyon-Bron.

Mardi 15 avril, un exercice de sécurité civile sera mené à l'aéroport de Lyon-Bron. Réalisé sous l'autorité de la préfète du Rhône, ce dernier vise à garantir la sécurité des population en situation d'urgence, type accident, catastrophe ou sinistre. Les services de l'Etat, collectivités locales, exploitants et transporteurs interviendront dans des conditions proches du réel afin de tester leurs capacités d'action.

La préfecture du Rhône prévient qu'une partie de l'exercice pourra être visible aux alentours du site. Des bruits et des signaux lumineux des véhicules des forces de sécurité et de secours sont également à prévoir. La préfecture demande aux riverains de respecter le périmètre de l’exercice et de ne pas relayer de photos ou vidéos sur les réseaux sociaux afin d’éviter, en cas de détournement, la propagation de fausses informations.

