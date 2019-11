Un étudiant de Lyon 1 décède d'une méningite

Un étudiant de La Doua vivant à Villeurbanne est décédé début novembre d'une méningite. Ses proches et les personnes qui ont été en contact avec lui ont reçu un traitement préventif.

Un jeune homme vivant à Villeurbanne et étudiant à l'université Lyon 1 à la Doua est décédé début novembre d'une infection invasive à méningocoque (IIM). L'Agence régionale de santé et le service de santé universitaire ont mis en place une procédure de contact des personnes rapprochées (famille, entourage proche, amis, étudiants de sa promotion) ayant été en contact direct, rapproché à moins d'un mètre et prolongé avec ce jeune homme ont été identifiées et contactées afin qu’elles puissent bénéficier d’un traitement préventif.

“Le méningocoque est un germe fragile qui ne survit pas dans le milieu extérieur. L’infection à méningocoque est une maladie qui est rare en France mais qui peut être grave”, précise l'ARS.

La méningite se transmet directement d’une personne à une autre à partir de ces sécrétions (postillons, toux, etc.). L'incubation varie de 3 à 10 jours en moyenne. Elle touche essentiellement les enfants et les adolescents et survient, le plus souvent, du début de l’hiver et au printemps.

Les symptômes sont : une fièvre élevée, des maux de tête, souvent accompagnés de vomissements. Parfois des tâches rouges ou violacées (purpura) peuvent apparaître sur le corps.