Un été aux saveurs de Framboise à l’Institut Lumière

Les Portes claquent

de Michel Fermaud et Jacques Poitrenaud

(France, 1960, 1h30, N&B)

Autoritaire dans ses affaires, un père de famille a plus de mal avec la fantaisie de son épouse (Jacqueline Maillan) et les 400 coups de ses filles (Dorléac-Deneuve)… Grand succès du Boulevard porté à l’écran, qui brocarde avec humour les excentricités de l’époque. C’est Françoise qui suggéra à sa sœur de jouer à ses côtés et lança ainsi la carrière que l’on sait.



Vendredi 5 juillet à 16h



Arsène Lupin contre Arsène Lupin

d’Édouard Molinaro (France, Italie, 1962, 1h51, N&B)

À la mort d’un riche industriel, on découvre à la fois qu’il était Arsène Lupin et qu’il avait deux fils, qui ne se connaissent pas, et qui vont rivaliser pour reprendre le flambeau paternel… Amusante comédie à déguisements, hommage au cinéma muet, avec Françoise Dorléac en intrépide journaliste, amoureuse – comme dans la vie – de Jean-Pierre Cassel.



Samedi 22 juin à 16h30



L’Homme de Rio

de Philippe de Broca (France, Italie, 1964, 1h52, coul.)

En courte permission, Adrien doit partir pour le Brésil afin de sauver sa fiancée Agnès, kidnappée par des malfrats sur la piste d’un fabuleux trésor… Merveilleux film d’aventures à la Tintin, porté par deux comédiens en apesanteur : Belmondo multiplie les cascades et Dorléac danse dans la favela. Humour, suspense, charme : un chef-d’œuvre sous-estimé.



Vendredi 7 juin à 18h30 présenté par Maelle Arnaud

Dimanche 21 juillet à 14h30 ST-SME



La Peau douce

de François Truffaut (France, 1964, 1h53, N&B)

En voyage à Lisbonne, un écrivain marié (Jean Desailly) tombe amoureux d’une jeune hôtesse de l’air (Françoise Dorléac). Quel avenir pour cette relation ?… D’après un fait divers, l’adultère filmé façon Hitchcock, comme une machine infernale. Un film précis et mélancolique dans lequel Dorléac est au plus près d’elle-même.



Mardi 25 juin à 18h30

Dimanche 14 juillet à 14h30



La Chasse à l’homme

d’Édouard Molinaro (France, Italie, 1964, 1h40, N&B)

Alors qu’il est sur le point de se marier, un jeune homme en est dissuadé, exemples à l’appui, par son meilleur ami… Film à sketches qui ne dit pas son nom, mais qui montre, avec la pétulance de Michel Audiard, les hommes victimes… des femmes. Avec Catherine Deneuve et Françoise Dorléac (dans le rôle d’une irrésistible escroc), qui ne se croisent jamais.



Mardi 11 juin à 16h30



Cul-de-sac

de Roman Polanski (Royaume-Uni, 1966, 1h52, N&B)

L’arrivée de deux malfrats trouble la vie apparemment paisible d’un couple sur une petite île au large de la Grande-Bretagne… Un huis clos en plein air où les personnages se méprisent et s’affrontent. Dorléac joue avec abattage l’épouse frenchie : elle n’épargne pas son mari, se baigne nue dans la mer, affronte les intrus. Vénéneux.



Jeudi 4 juillet à 18h30

Vendredi 12 juillet à 16h15