Un entrepôt de 5000m² a pris feu, cette nuit à Saint-Priest

Un feu dans un entrepôt s'est déclenché cette nuit, à Saint-Priest. 500m² ont été impactés mais les pompiers sont intervenus et ont réussi à maitriser l'incendie.

Il était un peu plus tard que minuit lorsqu'un entrepôt, situé à Saint-Priest route d'Heyrieux, a pris feu. Sur les 5000m² du bâtiment, 500m² ont été touchés ne faisant aucune victime. L'incendie s'est terminé tôt dans la matinée, vers 6h du matin. Les pompiers, qui sont vite intervenus, ont dû déployer 4 lances et 75 courageux pour maitriser le feu. Quatre entreprises sont impactées notamment de réparation de voitures et de carrosserie. La source de l'incendie n'est pas encore connue.