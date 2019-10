Un "die-in" à Lyon en hommage aux victimes de féminicides

Le collectif NousToutes Lyon va organiser un "die-in" ce samedi 19 octobre, en hommage aux 121 victimes de féminicides depuis le début de l'année.

Ce samedi 19 octobre à 16 heures, place Louis Pradel à Lyon, le collectif NousToutes organisera un "die-in" pour rendre hommage aux 121 victimes de féminicides depuis le début de l'année et "dénoncer l'inaction des pouvoirs publics et le manque de moyens". À l'occasion de cette manifestation, les personnes présentes simuleront la mort pendant un instant, c'est ce qu'on appelle un "die-in". Ce type d'actions percutantes marque les esprits, tout en donnant corps à des chiffres qui peuvent parfois sembler éloignés et qui pourtant reflètent une macabre machine qui continue à les faire grossir.

Une grande marche nationale sera également prévue le 23 novembre.