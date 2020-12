Un dealer-livreur de cocaïne arrêté à Lyon

Un jeune homme de 24 ans déjà arrêté en janvier et écroué pour trafic de stupéfiants a de nouveau été arrêté le 15 décembre dernier.

En janvier 2020 à Caluire-et-Cuire, à l’occasion d’un contrôle routier, un homme de 24 ans vivant dans le 1er arrondissement de Lyon essayait de s’enfuir en se débarrassant de 27 grammes de cocaïne conditionnés en bonbonnes et de 4 grammes de résine de cannabis. Les enquêteurs étaient saisis de l’enquête sur les stupéfiants. Lors de la perquisition à son domicile, 21 400 euros étaient découverts et saisis.

Le 21 février de la même année, il était à nouveau interpellé en flagrant délit à Lyon 9e lors d’un contrôle routier et il était trouvé porteur de 50 grammes de cocaïne. Il était placé en garde à vue. Les enquêteurs découvraient 454 grammes de cocaïne à son domicile. Présenté au parquet, il était jugé en comparution immédiate pour ces faits et écroué.

À sa sortie de détention en juin après sa condamnation de février, il apparaissait qu’il avait rapidement reconstitué sa clientèle et ses activités de livraison de type “Uber”. De nouveaux clients étaient identifiés et il était établi qu’il effectuait une dizaine de transactions par jour. Interpellé le 15 décembre, la perquisition à son domicile amenait la découverte de 103 grammes de cocaïne, 26 grammes d’herbe de cannabis, 5 grammes de résine et 530 euros. De nombreux clients étaient entendus certains indiquant qu’il était leur fournisseur depuis environ 2 ans. Les enquêteurs estimaient qu’il aurait ainsi revendu environ 10 kg de cocaïne en deux ans pour un montant de plus de 200 000 euros. Il a nié l’intégralité des faits et va être jugé ce jour en comparution immédiate.