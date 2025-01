Trois départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance grand froid

La Loire, la Haute-Loire et le Cantal sont de nouveau en vigilance jaune grand froid ce mardi 14 janvier.

Trois départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes ont été placés en vigilance grand froid par Météo France ce mardi. Il s'agit de la Loire, de la Haute-Loire et du Cantal. Dans ces départements des températures négatives et très fraiches sont annoncées toute la journée.

Cette vigilance qui concerne une large partie est de la France est valable pour toute la journée.

A noter également que le département du Rhône est toujours en vigilance crues à cause de la Saône et de son niveau toujours très haut à Lyon. Enfin, l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie sont toujours en vigilance avalanches.