Un collectif demande l'intégration d'employeurs au Sytral

Un collectif d'élus d'opposition à la métropole de Lyon et de citoyens demande l'intégration de représentants des employeurs au conseil d'administration du Sytral.

La Think Tank, "Construisons la métropole de demain", par la voie de Christophe Geourjon, conseiller métropolitain du groupe d'opposition "Inventer la métropole de demain", demande l'intégration des employeurs au sein du conseil d'administration du Sytral.

48 % du budget du Sytral

Le collectif relève que les employeurs contribuent à 48 % du budget du Sytral, présidé par Bruno Bernard, également président (EELV) de la Métropole de Lyon. Selon leurs calculs, le versement transport, versé par les employeurs en fonction de leur masse salariale, représente 39 % des recettes de l'autorité organisatrice des transports. Une somme de 465,8 millions d'euros en 2023 à laquelle s'ajoute la prise en charge, à hauteur de 50 %, de l'abonnement TCL d'environ 190 000 salariés, représentant environ 75 millions d'euros de "versement annuel indirect".

Pour le collectif, les employeurs "sont les garants d’une représentation pertinente des salariés du territoire. Leurs idées et contributions pour optimiser le réseau et les dessertes permettraient de renforcer l’attractivité économique de la Métropole de Lyon". Ils demandent ainsi à Bruno Bernard "d’initier une refonte des statuts afin d’ouvrir le conseil d’administration aux employeurs pour que ces derniers puissent participer aux orientations futures et à la gestion au quotidien des transports en commun".