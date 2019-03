Un colis suspect à Lyon Part-Dieu perturbe trams et Rhônexpress

C'est un grand classique du 3e arrondissement. Ce mardi, un colis suspect devant la Gare de Lyon Part-Dieu impacte le trafic des tramways et de Rhônexpress.

Depuis 11h45, les lignes de tramway T3 et T4, ainsi que la navette Rhônexpress sont perturbées suite à un colis suspect dans le quartier Lyon Part-Dieu. L'arrêt Gare Part-Dieu Villette n'est plus desservi. Le tram T4 circule en deux parties : entre Gaston Berger et Thiers Lafayette puis entre Archives départementales et hôpital Feyzin Vénissieux.

Selon TCL, le retour à la normale est prévu vers 12h50.