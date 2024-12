Un ciel voilé à Lyon ce mardi, jusqu'à 7 degrés attendus

C'est une nouvelle journée brumeuse qui attend les Lyonnaises et les Lyonnais ce mardi.

Décidemment, le soleil semble être fâché avec la région lyonnaise ces derniers jours. Ce mardi et au lendemain d'une journée grise, c'est un ciel voilé qui est attendu à Lyon et dans la région. Après des brouillards matinaux, un voile plus ou moins opaque devrait s'installer à Lyon en deuxième partie de journée.

Côté température, il fait 1 degré ce mardi matin et le thermomètre grimpera jusqu'à 7 degrés au meilleur de la journée. Des valeurs proches des normales de saison avant une hausse des températures dès demain dans la région.