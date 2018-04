Un bateau de croisière heurte le pont de Givors

Les 127 passagers et 37 membres d’équipage ont dû être évacués, le choc ayant provoqué des dégâts sur l’embarcation, qui naviguait sur le Rhône, au sud de Lyon.

Le treizième coup de minuit. Il était 0h00 pile dans la nuit de vendredi à samedi, à Givors, quand un bateau de croisière qui naviguait sur le Rhône a violemment heurté le pont autoroutier de cette ville, située au sud de Lyon. Le choc ayant provoqué des dégâts, une voie d’eau a commencé à inonder l’embarcation, qui a dû accoster sur la commune de Loire-sur-Rhône, comme le rapporte France 3. Les 127 passagers, en majorité allemands, et 37 membres d’équipage, ont été évacués. Ils ont été pris en charge par la compagnie, qui a affrété un bus et réservé des chambres d’hôtel. Ils pourront remonter à bord récupérer leurs effets personnels. Ce passage du Rhône est considéré comme l’un des plus dangereux du fleuve. Une péniche avait connu pareille mésaventure en 2015. Hier soir, le fort courant n’aidait pas à la manoeuvre. L’accident n’a pas provoqué de pollution ni de gêne pour la circulation fluviale.