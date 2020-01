Ultra trail : l'UTMB 2020 explose les records

L'Ultra-Trail du Mont-Blanc (UTMB), sorte de Superbowl du trail running, vient de dévoiler les chiffres de sa 18e édition.

C'est indéniablement le rendez-vous le plus prisé des coureurs d'utra trail du monde entier. La référence ultime de la discipline, le zénith du coureur du XXIe siècle, suivi sur place, à Chamonix, par 50 000 personnes et, sur le site de l'évènement par rien moins que 790 000 visiteurs.

Pour l'avoir couru, on peut en attester : UTMB vécu de l'intérieur : mon groupe sanguin ? D+ .

On vous livre les chiffres bruts, ils parlent d'eux-mêmes.

32 169 demandes d'inscription

contre 25 678 en 2019 = +25 %

224 athlètes (H/F) ont le statut d’élites internationales selon l’ITRA = -6,6 %

111 nationalités représentées en 2020 = +11 %

En 2020, pour chacune des courses malgré les points qualificatifs, le tirage au sort a été particulièrement sévère :

UTMB® moins d’une chance sur six d’être tiré au sort (complète à 415 % - 9 546 demandes)

pour rappel en 2019, moins d’une chance sur trois d’être tiré au sort (complète à 340 % - 7 861 demandes)

CCC® moins d’une chance sur cinq d’être tiré au sort (complète à 522 % - 9 922 demandes)

pour rappel en 2019, moins d’une chance sur trois d’être tiré au sort (complète à 363 % - 6 876 demandes)

TDS® il y avait 8 chances sur 10 d'être tiré au sort (complète à 158 % - 2 529 demandes)

pour rappel en 2019, moins d’une chance sur deux d’être tiré au sort (complète à 223 % - 3 566 demandes)

Le nouveau parcours, plus long et plus exigeant, a semble-t-il refroidi les ardeurs de certains coureurs, à moins que ce soit le départ de Courmayeur et non de Chamonix, ce dernier étant, semble-t-il, préféré. Lire : TDS 2019 : nouveau parcours, plus long et plus raide.

OCC moins d’une chance sur huit d’être tiré au sort (complète à 724 % - 8 685 demandes)

pour rappel en 2019, moins d’une chance sur cinq d’être tiré au sort (complète à 508 % - 6 101 demandes)

PTL® sélection sur dossier (complète à 156 % - 468 demandes)

pour rappel en 2019, complète à 127 % - 382 demandes

MCC complète à 84 % - 837 demandes, il est donc encore possible de s’inscrire pour les bénévoles, les coureurs locaux, les partenaires et les membres de l’organisation

pour rappel en 2019, complète à 73 % - 732 demandes

YCC complète à 59 % - 178 demandes, il est donc encore possible de s’inscrire pour cette course dédiée aux juniors

pour rappel en 2019, complète à 83 % - 160 demandes.

Les chiffres UTMB 2019 : à lire ici.

Les 20 pays les mieux représentés à l'UTMB

France 4110 coureurs Espagne 810 coureurs Italie 683 coureurs Royaume-Uni 595 coureurs Chine 379 coureurs Etats-Unis 323 coureurs Japon 317 coureurs Suisse 263 coureurs Belgique 261 coureurs Pologne 247 coureurs

Portugal 189 coureurs Hong Kong 162 coureurs Allemagne 141 coureurs Argentine 116 coureurs Canada 107 coureurs Brésil 93 coureurs Russie 87 coureurs Suède 85 coureurs Australie 73 coureurs Pays-Bas 68 coureurs

Plateau élites 2020 : la crème des coureurs à Chamonix

TOP 20

selon leur indice de performance ITRA*

Toutes courses confondues

Jim Walmsley

UTMB® - 951* - US Pau Capell

UTMB® - 927* - ES François D'Haene

UTMB® - 919* - FR Dmitry Mityaev

TDS® - 912* - RS Luis Alberto Hernando

CCC® - 910* - ES Ruy Ueda

OCC - 910* - JP Oriol Cardona Coll

OCC - 910 - ES Timothy Freriks

UTMB® - 907* - US Xavier Thévenard

UTMB® - 905* - FR Tim Tollefson

UTMB® - 903* - US Nicolas Martin

CCC® - 901* - FR Dylan Bowman

CCC® - 901* - US Thomas Evans

TDS® - 900* - UK Thibaut Garrivier

CCC® - 898* - FR Petter Engdhal

OCC - 895* - SW Erenjia Jia

OCC - 895* - CN Jiasheng Shen

CCC® - 895* - CN Andreu Simon Aymerich

CCC® - 895* - ES Pablo Villa Gonzáles

UTMB® - 894* - ES Patrick Reagan

CCC® - 893* - US