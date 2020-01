Troque ta bouture Lyon, une journée pour s'échanger des plantes

Ce 12 janvier, Troque ta plante organise une nouvelle journée "troque ta bouture" à Lyon, un événement pour s'échanger des plantes entre amateurs et passionnés.

La nature est parfois bien faite, et d'une plante peuvent naître une multitude d'autres et le petit plan de mimosa peut finir par donner un bel arbre avec du temps. Depuis bientôt deux ans, la page Facebook "Troque ta plante" regroupe à Lyon les passionnés qui s'échangent boutures, graines.... loin d'un esprit marchand, mais juste par amour des plantes et du partage (voir ici).

Le 12 janvier, au Flâneur Guesthouse à Lyon, le groupe organisera une nouvelle journée Troque ta bouture. Entièrement gratuit, cet événement permettra de troquer ses végétaux de 13 heures à 18 heures, mais aussi livres, revues, petits outils, pots ou compost... Pour ceux qui n'auraient rien à échanger, mais souhaiteraient se lancer dans l'aventure, une zone "de gratuité verte" sera également mise en place. Plantes après plantes, Lyon pourrait bien finir par devenir une belle verte.

Troque ta bouture à Lyon, Le Flâneur Guesthouse, 56 rue Sébastien Gryphe, 69007 Lyon, de 13 heures à 18 heures plus d'informations sur la page Facebook de l'événement (lire ici).