Trois départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance orange "crues"

Trois départements d'Auvergne-Rhône-Alpes sont toujours placés en vigilance orange "crues" vendredi 18 octobre.

Météo France a levé les vigilances rouges "crues" et "pluie-inondation" à 6 h vendredi 18 octobre, après un jeudi marqué par d'importantes précipitations et inondations. En Auvergne-Rhône-Alpes, deux départements restent en vigilance orange crues : la Loire et la Haute-Loire et le Puy-de-Dôme.

Accalmie

C'est notamment en raison des niveaux exceptionnels atteints par le Gier, mais également par la Loire et par l'Allier, que l'alerte orange a été déclenchée. "L'épisode cévenol est terminé. Quelques averses sont encore possibles, mais sans commune mesure avec l'épisode pluvieux des deux derniers jours", précise Météo France.

A noter que le Rhône, l'Ain, l'Allier, l'Isère, la Savoie, la Drôme et l'Ardèche restent en vigilance jaune crues.