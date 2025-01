Trois départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance avalanches

L'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie ont été placé en vigilance jaune pour un risque d'avalanches ce vendredi 3 janvier 2025.

Au lendemain d'une journée venteuse et plutôt douce sur toute la région, le froid est de retour massivement et un épisode de neige-verglas est en cours dans l'est de l'Hexagone. En Auvergne-Rhône-Alpes, le risque d'avalanches reste donc élevé dans les départements alpins.