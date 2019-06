Travaux sur l'A47 Lyon-Saint-Étienne : il n'y aura pas de coupures la nuit

C'est une institution de la Presqu'Ile. Depuis 1965, toute la ville de Lyon y a déjà mangé une pizza. La pizzeria pourrait fermer prochainement. Faute à la spéculation immobilière et aux fonds de pension étrangers ? "Le prince, l'émir et les Trois Gaules". Le titre d'un nouveau conte des Mille et Une Nuits ? Non, la réalité […]