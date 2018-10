Travaux : quelles routes éviter cette semaine à Lyon ?

Pas de chantiers sur le périphérique nord cette semaine mais quelques perturbations dans les tunnels et sur les autoroutes de l'agglomération lyonnaise.

Enfin une semaine sans chantiers nocturnes sur le périphérique nord. L'axe sera accessible sans restriction toute la semaine. Ce qui n'est pas le cas de son homologue au sud de la ville. Le périphérique Laurent Bonnevay sera fermé à la circulation entre Bron et Saint-Fons, en direction de Marseille, de lundi à jeudi inclus entre 21 heures et 6 heures le lendemain. Cela pour permettre des travaux de rénovation de la chaussée. Rénovation de la chaussée également à l'est de l'agglomération, sur l'A42 où la circulation sera interdite entre le noeud des Iles et celui de Croix-Luizet de lundi à jeudi inclus, entre 21 heures et 6 heures le lendemain.

L'A46 Nord sera également fermée de lundi à jeudi soir entre 21h à 6h le lendemain de la jonction A6/A466 au noeud de Anse, en direction de Paris. De même l'A46 Sud restera inaccessible lundi et mardi aux mêmes heures entre le noeud du Velin et Communay (échangeur n°16), en direction de Marseille, ainsi que mercredi et jeudi entre Communay (échangeur n°16) et le noeud de Ternay, en direction de Marseille, toujours entre 21 heures et 6 heures le lendemain. Toujours dans le secteur sud de l'agglomération la bretelle de l'A7 permettant l'accès à l'A450 sera fermée lundi et mardi soir de 21 heures à 6 heures le lendemain.

A Lyon, la circulation est toujours interdite dans l'ensemble du tunnel Vivier-Merle, jusqu'au printemps 2020, dans le cadre des travaux réaménagement de la Part-Dieu. Alors que l'on rappelle que la voûte Ouest de Perrache a définitivement fermé à la rentrée. Enfin le tunnel de la rue Terme restera fermé jusqu'à la fin de la Vogue des marrons à la Croix-Rousse, le 16 novembre. Il est d'ailleurs conseillé d'utiliser les transports en commun en commun pour se rendre sur le plateau.