Tram T6 aux Gratte-Ciel à Villeurbanne : fin de la concertation ce lundi, choix du tracé en mai au Sytral

La phase de concertation publique du projet de prolongation du tramway T6, entre les Hôpitaux-est (à Bron), et la Doua (à Villeurbanne), en passant par Grandclément et les Gratte-Ciel, se termine ce 12 avril 2021 . Deux tracés ont notamment soumis à concertation. Le Sytral doit déterminer le tracé définitif en mai 2021.

Quel tracé pour la future ligne du T6 nord, entre les Hôpitaux-Est et la Doua à Villeurbanne ? Une ligne qui passera par le centre-ville de Villeurbanne, aux Gratte-Ciel, et qui maillera la ville de 150 000 habitants selon l'axe sud-nord et pas seulement est-ouest.

Deux tracés sont à l'étude. Ils sont soumis à une concertation publique, débutée le 15 mars, et qui se termine ce lundi 12 avril 2021. Les habitants ont pu donner leur avis sur l'insertion du tram dans les quartiers traversés. La création de 11 à 12 stations supplémentaires est prévue sur un parcours d'environ 5,5km. Près de 55 000 voyages/jours et une fréquence de 7 minutes en heures de pointe sont prévus à horizon 2030 sur l’ensemble de la ligne T6.

Une plateforme participative en ligne est dédiée au projet : t6nord-sytral.fr

Quel est le calendrier prévu ?

15 mars - 12 avril 2021 : concertation publique

mai 2021 : choix du tracé au Sytral

Fin 2021-2022 : poursuite des études et finalisation des études

2022 : enquête publique

2024-2025 : travaux

2026 : mise en service

Quels sont les 2 tracés à l'étude ?

le tracé "rouge" traverse la ZAC des Gratte-Ciel et suit un cheminement plus à l'ouest de la ville pour rejoindre la Doua, par notamment l'avenue Roger-Salengro et l'avenue Gaston-Berger

le tracé "vert" est plus à l'est à partir des Gratte-Ciel et rejoint la Doua par les rues Bienvenue et Jean-Baptiste Clément.

Après la concertation, le choix du tracé définitif sera décidé en comité syndical du Sytral en mai 2021.

Le budget global est estimé à 140M d'euros avec un surplus de 7,5M d'euros pour le tracé "vert".

Plus d'informations à retrouver avec notre longue interview début février du maire de Villeurbanne, Cédric Van Styvendael, à lire ici.