Trafic routier : Accident sur l'A46, des portions d'autoroutes coupées

Cette nuit, un accident de la route sur l'A46, à hauteur de Saint-Priest, a sérieusement perturbé la circulation.

Un accident sur l'A46 à 3 heures du matin, au niveau de Saint-Priest, impliquant deux poids lourds et un autre véhicule, a obligé les service de secours à suspendre la circulation sur certaines portions d'autoroutes. L'entrée Saint-priest Bel Air direction Paris est interdite et la bretelle en provenance de Ternay direction A43 Grenoble a été bloquée. Pour l'heure, les véhicules n'ont toujours pas été déplacés et on ne sait toujours pas quand les voies vont de nouveau être disponibles.