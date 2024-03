Trafic de cigarettes : 6 884 cartouches saisies à Lyon et Vénissieux

6 884 cartouches de cigarettes ont été saisies cette semaine à Lyon et Vénissieux. © Hans – Pixabay

Ce mardi, deux contrebandiers ont été interpellés par la police pour trafic de cigarettes. Leur marchandise et 3 000 euros ont été saisis.

Bonne pêche pour les services de police rhodaniens. Ces derniers ont découvert début mars un trafic de cigarettes mené par deux hommes à Lyon et Villeurbanne. Les contrebandiers ont pu être interpellés et placés en garde à vue mardi 26 mars.

Des marchandises stockées à Lyon et Vénissieux

Le trafic a été mis à jour grâce à une messagerie instantanée faisant la publicité de cartouches destinées à la vente. Grâce aux investigations, les enquêteurs ont finalement identifié un villeurbannais de 28 ans et un aindinois de 31 ans, à la tête du trafic. Deux lieux de stockage des marchandises ont ensuite été localisés à Vénissieux et dans le 7e arrondissement de Lyon. Les perquisitions menées ont permis la saisie de 6 884 cartouches et 10 paquets de cigarettes. La police a également saisi 3 090 euros en liquide.

Lors de leurs auditions respectives, les deux mis en cause ont reconnu les faits sans révéler l'identité de leurs fournisseurs. Ils sont notamment poursuivis des chefs de détention frauduleuse en vue de la vente de tabac manufacturé. Mais aussi pour détention de produits contrefaits et vente frauduleuse au détail. Les suspects ont été déférés au parquet de Lyon le 28 mars en vue d'une comparution immédiate.

Lire aussi :