Tour Incity à Lyon : une nouvelle vitre tombe

Ce jeudi matin, des bris de verre ont été retrouvés au pied de la tour Incity. Une voire plusieurs vitres se sont cassées mercredi soir.

Une fois encore, les piétons ont dû contourner la tour Incity ce jeudi matin. Au sol, quelques gravas de verre. Ils proviendraient d’une vitre, voire plusieurs, située entre le 20e et le 30e étage, tombées mercredi soir. Des barrières de sécurité ont été installées devant l’entrée des Halles Bocuse à hauteur de la rue Garibaldi. Aucun piéton n’a été blessé.

Ce n’est pas la première fois qu’un tel incident se produit, la dernière chute remonte à septembre dernier. Interrogé par Le Progrès, Jean-Alix Clément, directeur de projet chez Bouygues bâtiment Sud-Est tente d’apaiser les inquiétudes quant à ce nouvel incident. Selon lui, ce ne sont que des petits bris de verre sans danger qui tombent au sol, les vitres entières ne pourraient pas se décrocher. La tour Incity fait l’objet d’une surveillance régulière. A chaque incident, une société est mandatée pour retirer tous les débris, et des prélèvements sont effectués pour déterminer la cause du problème. Selon le directeur de Bouygues bâtiment Sud-Est, il arrive que le verre trempé, utilisé pour la tour Incity, comporte quelques défauts. Des bulles d’air peuvent se glisser lors de la fabrication, et endommager la vitre en éclatant.