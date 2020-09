Tour de France à Lyon : le Danois Kragh Andersen remporte la 14e étape

Le Tour de France a franchi la ligne d'arrivée à Lyon, sur le quai Jean Moulin. Après 194 km parcourus depuis Clermont-Ferrand, le col du Béal, la Côte de la Duchère et la montée des Esses, c'est le Danois Kragh Andersen qui remporte cette 14e étape.

Lors du Tour de France 2013 à Lyon, c'était l'Italien Matteo Trentin qui avait remporté l'étape. En 2003, c'était également un Italien, Alessandro Petacchi, qui s'était imposé dans la capitale des Gaules.

⏪ Good memories in Lyon for 🇮🇹 @MATTEOTRENTIN, who claimed his first pro win on the Tour de France here back in 2013 !

⏪ Lyon rappelle de très bons souvenirs à Matteo Trentin qui y a remporté sa première victoire chez les professionnels lors du Tour 2013 !#TDF2020 #TDFunited pic.twitter.com/h91FcI3aUX

— Tour de France™ (@LeTour) September 12, 2020