Parcours, circulation, stationnement, interdictions... Toutes les infos sur le passage du Tour de France à Lyon ce week-end

Lyon accueille l'arrivée de la 14e étape et le départ de la 15e étape du Tour de France ce week-end des 12 et 13 septembre. Parcours, circulation, stationnement, rassemblements... Toutes les infos ici.

Pour sa 14e étape, le Tour de France franchira la ligne d'arrivée ce samedi 12 septembre dans le centre-ville de Lyon, après un parcours de 15 km dans la ville. C'est également depuis la capitale des Gaules que les coureurs s'élanceront ce dimanche 13 septembre pour leur 15e étape. Si l'arrivée et le départ se feront à huis clos, il sera possible d'aller encourager les cyclistes le long du parcours dans Lyon et alentour, dans le respect des gestes barrières et de l'obligation du port du masque. Pour permettre aux coureurs de traverser la ville en toute sérénité, la préfecture a pris des mesures d'interdictions de circulation et de stationnement des voitures, vélos et piétons dans de nombreuses rues de Lyon. Certaines d'entre elles prennent effet dès ce vendredi 11 septembre à 13h.

Le parcours

Ce samedi 12 septembre, le Tour de France s'élancera de Clermont-Ferrand en direction de Lyon, 194 km plus loin. Le parcours ne sera pas de tout repos. Il commencera en douceur dans le Puy-de-Dôme mais les coureurs se casseront vite les dents sur les Monts du Forez. Le col du Béal, ses 1390 m d'altitude et sa pente de 5,6 % les attendent de pied ferme. Le soulagement à la redescente sera de courte durée puisque les cyclistes devront enchaîner sur la Côte de Courreau (1062 m d'altitude) et sa pente de 5,7 %. Avant de rejoindre le Rhône, le Tour pourra se reposer un peu en traversant Montbrison, Montrond-les-Bains et Chazelles-sur-Lyon. Après avoir franchi Duerne, à 807 m d'altitude, les coureurs descendront sur Tassin-la-Demi-Lune pour un parcours urbain de 15 km dans Lyon.

Derniers obstacles avant la fin, la Côte de la Duchère et sa pente à 5,6 % et la Côte de la Croix-Rousse et sa pente à 4,8 %. Arrivés dans le centre-ville, les coureurs franchiront la ligne d'arrivée sur le quai Jean moulin, à la hauteur de Cordeliers. La caravane devrait arriver peu avant 16h30, suivie des cyclistes qui franchiront la ligne entre 17h45 et 18h15.

Le lendemain, dimanche 13 septembre, le Tour s'élancera du Palais des Sports, à Gerland, pour rejoindre le départ réel de la 15e étape, à Chassieu. La caravane sera dès 10h40 avenue Jean Jaurès, dans le 7e arrondissement de Lyon. Les coureurs l'y rejoindront à 12h25 pour le départ fictif. Le départ réel se fera rue Jean Mermoz à Chassieu, que la caravane rejoindra à 11h05, suivie des cyclistes à 12h50. Le Tour de France s'élancera en direction du Grand Colombier, dans l'Ain, plus connu sous le nom de "pyramide du Bugey" et qui culmine à 1501 m d'altitude. Là aussi, l'étape commencera doucement avec la traversée de l'Isère par Pusignan, Pont-de-Chéruy, Crémieu et Morestel notamment. Après une centaine de kilomètres relativement tranquilles, le parcours deviendra nettement plus ardu avec la Montée de la Selle de Fromentel (1174 m) et le Col de la Biche (1325 m), toutes deux avec des pentes à plus de 8 %. Pour finir, les cyclistes partiront à l'assaut de la pente à 7 % du Grand Colombier et franchiront la ligne d'arrivée au sommet.

Les interdictions de circulation et de stationnement

Pour permettre le passage des cyclistes dans la capitale des Gaules, la préfecture interdit dès ce vendredi 11 septembre à 13h la circulation et le stationnement des voitures et des vélos dans de nombreuses rues de Lyon.

Les véhicules seront interdits sur les axes suivants :

Du vendredi 11 septembre à 20h30 au samedi 12 septembre à 22h : le quai Jean Moulin (sens Sud/Nord) la place des Cordeliers entre la rue Claudia et le quai Jean Moulin le pont Wilson le quai Jules Courmont (sens Sud/Nord) le pont Lafayette



Le samedi 12 septembre : le quai Jean Moulin (sens Nord/Sud) de minuit à 22h le quai Jules Courmont (sens Nord/Sud) de minuit à 22h le quai André Lassagne de 9h à 22h le cours d'Herbouville de 9h à 22h l'avenue de Birmingham de 11h à 22h le boulevard de la Croix-Rousse de 11h à 22h le boulevard des Canuts de 11h à 22h la montée des Esses de 11h à 22h le pont Georges Clémenceau de 11h à 22h la rue Hénon de 11h à 22h la rue Philippe de Lasalle de 11h à 22h l'avenue du 25e RTS de 11h à 22h



Du samedi 12 septembre à 16h au dimanche 13 septembre à 16h : avenue Jean Jaurès, au Sud de l'avenue Tony Garnier rue Jean-Pierre Chevrot allée Pierre de Coubertin, au Sud de la rue du Vercors



Le dimanche 13 septembre : avenue Leclerc, chaussée Ouest, sens Sud / Nord de 8h à 16h avenue Tony Garnier, partie comprise entre l'avenue Jean Jaurès et l'avenue Debourg de 8h à 16h avenue Berthelot de 9h à 16h avenue Jean Mermoz, de l'avenue Berthelot à Bron de 9h à 16h



Les piétons n'auront pas le droit de circuler non plus sur les axes suivants :

Le samedi 12 septembre de 7h à 19h : le quai Jean Moulin le quai Jules Courmont



Le dimanche 13 septembre de 7h à 13 h : avenue Jean Jaurès, au Sud de l'avenue Tony Garnier avenue Tony Garnier, entre la rue du Vercors et l'avenue Jean Jaurès rue Jean-Pierre Chevrot allée Pierre de Coubertin, au Sud de la rue du Vercors



Le stationnement des véhicules (voitures et vélos !) sera interdit sur les axes suivants :

Du vendredi 11 septembre à 13h jusqu'au samedi 12 septembre à 19h30 : boulevard de la Croix-Rousse, partie comprise entre la montée des Esses et la rue Phillippe de Lasalle place Louis Chazette quai André Lassagne, sur tout le cours sauf côté immeubles, entre la rue Eugénie Brazier et la rue Alsace Lorraine quai Jean Moulin (sur les îlots centraux également) rue de l'Arbre sec, rue du Bât d'argent et rue Joseph Serlin, parties comprises entre la rue de Garet et le quai Jean Moulin place des Cordeliers, entre le quai Jules Courmont et la rue de la République quai Jules Courmont (sur les îlots centraux également) rue Antoine Salles rue Childebert, rue de Jussieu, rue Thomassin et rue Stella, parties comprises entre la rue Grolée et le quai Jules Courmont rue Ferrandière, partie comprise entre la rue du président Carnot et le quai Jules Courmont rue Gentil, partie comprise entre entre la rue de la Bourse et le quai Jean Moulin rue Grolée rue Président Carnot, partie comprise entre la rue Saint-Bonaventure et le quai Jules Courmont avenue de Birmingham boulevard des Canuts, partie comprise entra la rue Jacques Louis Hénon et la montée de la Boucle cours d'Herbouville montée de la Boucle montée des Esses rue Hénon, partie comprise entre la rue Philippe de Lasalle et le boulevard des Canuts rue Philippe de Lasalle, partie comprise entre le boulevard de la Croix Rousse et la rue Hénon avenue du 25e RTS avenue de Lanessan, partie comprise entre l'avenue de Champagne et l'avenue du 25e Régiment de

Tirailleurs Sénégalais place Valmy rue de Bourgogne rue Marietton, partie comprise entre Tassin et le boulevard de la Duchère et partie comprise entre la place Valmy et le pont Clémenceau boulevard de Balmont boulevard de la Duchère, partie comprise entre la rue Marietton et le Boulevard de Balmont avenue de Champagne, partie comprise entre le boulevard de Balmont et l'avenue Lanessan



Du samedi 12 septembre à 14h jusqu'au dimanche 13 septembre à 16h30 : allée Pierre de Coubertin, au Sud de la rue du Vercors avenue Tony Garnier, partie comprise entre l'avenue Jean Jaurès et l'avenue Debourg avenue Leclerc, sens chaussée, sens Sud/Nord avenue Berthelot avenue Jean Mermoz, de l'avenue Berthelot à Bron avenue Jean Jaurès, au Sud de l'avenue Tony Garnier et sur l'ancien parking relais situé à l'angle avec la rue Benjamin Delessert



Les mesures de sécurité

Pour rappel, en raison de la crise sanitaire, l'arrivée et le départ du Tour à Lyon se feront à huis clos. A l'arrivée, le samedi 12 septembre, une zone de 400 m avant et 200 m après la ligne sera barricadée. Le secteur allant du pont Morand à la rue Thomassin sera donc interdit au public. L'accès des bâtiments et commerces de la zone barricadée sera possible pour les riverains de 8h à 13h. Dès 13h, la zone devra être dégagée. Le dimanche 13 septembre, la ligne de départ sera quant à elle interdite d'accès au public 100 m en amont et en aval.

Pour éviter tout débordement, la préfecture a également pris certaines mesures de sécurité. Toutes les manifestations et les rassemblements sont ainsi interdits sur l’ensemble de la ville de Lyon du samedi 12 septembre 2020 à 4h au dimanche 13 septembre 2020 à 20h. Il en va de même pour les communes traversées par le Tour le samedi 12 septembre de 8h à 20h : Grézieu-le-Marché, Aveize, Duerne, Montromant, Yzeron, Vaugneray, Grézieu-la-Varenne, Craponne, Francheville, Tassin-la-Demi-Lune, Ecully, Champagne au Mont- d’Or, Caluire-et-Cuire. Même chose pour le dimanche 13 septembre, de 8h à 18h, pour les communes suivantes :Bron, Chassieu, Meyzieu, Genas et Pusignan.

Les 12 et 13 septembre, boire de l'alcool sur la voie publique sera interdit, tout comme la vente d’alcool à emporter, la vente, la détention et l’usage de feux d’artifice, fusées et pétards sur la voie publique ainsi que la détention, le transport ou la vente de carburant en récipient portable. Cette mesure sera en vigueur le samedi 12 septembre de 8h à 22h sur les communes de Grézieu-leMarché, Aveize, Duerne, Montmorant, Yzeron, Vaugneray, Grézieu-la-Varenne, Craponne, Francheville, Tassin-la-Demi-Lune, Ecully, Champagne au Mont d’Or, Caluire-et-Cuire et Lyon ; le dimanche 13 septembre de 6h00 à 15h sur les communes de Lyon, Bron, Chassieu, Genas et Pusignan.