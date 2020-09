Tour de France à Lyon : horaires, parcours et interdictions de ce dimanche

Ce dimanche 13 septembre, le Tour de France débutera sa 15e étape par un départ fictif au Palais des Sports de Gerland, dans le 7e arrondissement de Lyon. Horaires, parcours et interdictions.

Dernier jour pour aller voir les coureurs du Tour à Lyon. A 12h25, il s'élanceront du Palais des Sports de Gerland pour rejoindre le départ réel de l'étape, situé rue Jean Mermoz à Chassieu, près de Lyon, vers 12h50. Ce départ fictif se fera à huis-clos en raison du protocole sanitaire. La ligne de départ sera barricadée et interdite au public dans un rayon de 400 m. Il sera cependant possible d'aller encourager le Tour sur le parcours, dans le respect des gestes barrières et de l'obligation du port du masque.

La caravane, elle, sera au Palais des Sports dès 10h40, à Chassieu vers 11h. Quelques minutes avant, à 10h30, une vingtaine de Lyonnaises s'élanceront sur le parcours du Tour de France pour dénoncer le manque de représentation des femmes dans le monde du vélo.

Lire aussi : Tour de France à Lyon : un cortège de femmes à vélo avant le départ ce dimanche

Le parcours

Les interdictions de circulation et de stationnement ce dimanche

Pour permettre le bon déroulé de l'épreuve, certaines rues sont interdites à la circulation ou au stationnement des véhicules, vélos et piétons à partir de ce dimanche 13 septembre au matin.

Les véhicules sont actuellement interdits sur les axes suivants :

Du samedi 12 septembre à 16h au dimanche 13 septembre à 16h : avenue Jean Jaurès, au Sud de l'avenue Tony Garnier rue Jean-Pierre Chevrot allée Pierre de Coubertin, au Sud de la rue du Vercors

Le dimanche 13 septembre : avenue Leclerc, chaussée Ouest, sens Sud / Nord de 8h à 16h avenue Tony Garnier, partie comprise entre l'avenue Jean Jaurès et l'avenue Debourg de 8h à 16h avenue Berthelot de 9h à 16h avenue Jean Mermoz, de l'avenue Berthelot à Bron de 9h à 16h



Les piétons, eux, n'ont pas le droit de circuler dans ces rues :

Le dimanche 13 septembre de 7h à 13 h : avenue Jean Jaurès, au Sud de l'avenue Tony Garnier avenue Tony Garnier, entre la rue du Vercors et l'avenue Jean Jaurès rue Jean-Pierre Chevrot allée Pierre de Coubertin, au Sud de la rue du Vercors



Le stationnement est également interdit dans les artères suivantes, pour les voitures comme pour les vélos :

Du samedi 12 septembre à 14h jusqu'au dimanche 13 septembre à 16h30 : allée Pierre de Coubertin, au Sud de la rue du Vercors avenue Tony Garnier, partie comprise entre l'avenue Jean Jaurès et l'avenue Debourg avenue Leclerc, sens chaussée, sens Sud/Nord avenue Berthelot avenue Jean Mermoz, de l'avenue Berthelot à Bron avenue Jean Jaurès, au Sud de l'avenue Tony Garnier et sur l'ancien parking relais situé à l'angle avec la rue Benjamin Delessert



Le trafic sera fortement perturbé ce dimanche de 10h à 14h dans les communes traversées par le Tour, à savoir :

Bron

Bron - Chassieu

Chassieu - Genas

Genas

Pusignan

Pour toutes les informations, lire aussi : Parcours, circulation, stationnement, interdictions... Toutes les infos sur le passage du Tour de France à Lyon ce week-end