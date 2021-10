Thomas Pesquet prend une (nouvelle) photo de Lyon depuis l'espace

Alors que Thomas Pesquet prend les commandes de l'ISS ce lundi soir, l'astronaute français en a profité pour partager un cliché de la ville de Lyon. Dans sa publication Twitter, il fait remarquer dans la légende "les vieux quartiers bien visibles avec leurs toits rouges", qui se détachent sur le tableau grisonnant que donne à voir la Métropole de Lyon. L'astronaute relève aussi "la différence de couleurs entre la Saône et le Rhône", l'une affichant un bleu sombre quand l'autre prend une teinte plus claire et laiteuse.

Lyon ! Les vieux quartiers sont bien visibles avec leurs toits rouges... Notez aussi la différence de couleur entre la Saône et le Rhône 🤔

.

Lyon is an amazing city and the third-largest of France. Good food there, and now I’ve made myself hungry ! 😋 #MissionAlpha pic.twitter.com/kUNmh7Ew3g

— Thomas Pesquet (@Thom_astro) October 4, 2021