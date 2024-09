Terrains de beach-volley à Lyon : une grande première pour la ville

La Ville de Lyon a inauguré ce jeudi 19 septembre trois terrains de beach-volley dans le 4e arrondissement.

C'est une grande première à Lyon. Trois terrains de beach-volley ont été inaugurés à Lyon, dans le 4e arrondissement, ce jeudi 19 septembre. "Depuis juillet 2020, l'exécutif municipal diversifie l’offre sportive en direction des Lyonnaises et Lyonnais pour améliorer les conditions de pratique sportive et favoriser de nouveaux usages de ses équipements" se félicite la municipalité dans un communiqué.

Avant de poursuivre : "La création de ces trois terrains de beach-volley vise à favoriser et développer la pratique de ce sport, en loisir comme en compétition au niveau régional, et de l’inscrire durablement à Lyon. Ce projet a été élaboré main dans la main par la direction des sports avec le club Only Beach afin de répondre au mieux aux besoins et attentes des joueuses et des joueurs".

Les trois terrains ont été construits dans le stade Grégory Coupet qui accueille déjà un terrain de football mais également du handball et du basketball. Les travaux, qui ont duré six mois, ont coûté au total 570 000 euros à la Ville. "Ces travaux s’insèrent dans une perspective d’héritage des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024" conclut cette dernière.