TER Lyon - Saint-Étienne : trains supprimés et retards

Des retards et des suppressions de train sont annoncés sur la ligne Lyon - Saint-Étienne ce jeudi matin suite à la panne d'un passage à niveau. La circulation reprend progressivement.

Des retards sont à prévoir ce jeudi matin sur la ligne Lyon - Saint-Étienne. En cause, un passage à niveau en panne à la hauteur de Givors. Peu avant 10 heures, la circulation des trains a donc été interrompue et plusieurs TER supprimés au départ de Lyon et de Saint-Étienne. La SNCF a annoncé peu après 10 heures que le passage à niveau avait été réparée. La circulation reprend progressivement entre Lyon et Saint-Étienne et Firminy et Lyon, avec d'importants retards et quelques trains supprimés.