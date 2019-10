TER : des retards de trains vers Lyon ce lundi soir

Des difficultés sont en cours sur les lignes Vienne-Lyon et Lyon-Ambérieu-Annecy.

Selon la SNCF des difficultés sont en cours sur les lignes TER de la région lyonnaise. En effet, deux trains entre Vienne et Lyon ont été supprimés. Le train entre Valence et Mâcon effectuera des arrêts supplémentaires pour desservir les gares entre Vienne et Lyon. Des retards sont aussi à prévoir sur la ligne Saint-Marcellin-Moirans-Grenoble. La ligne Lyon-Ambérieu-Annecy est elle aussi touchée par des retards après la découverte d'une valise abandonnée en gare d’Ambérieu. “La circulation y est arrêtée sur place par sécurité”, explique la SNCF. Des retards sont à prévoir dans la région lyonnaise.