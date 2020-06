TER à Lyon : des billets et offres à petits prix pour voyager dans toute la France

La SNCF et les régions viennent de dévoiler une grande opération "TER de France". Grâce à plusieurs offres, il sera possible de voyager dans tout le territoire à petits prix.

Le coronavirus COVID-19 pourrait bien bouleverser une partie de l'été et modifier nos habitudes pour les vacances. La SNCF et les régions ont choisi de relancer l'offre TER dans ce sens grâce à l'opération "TER de France" (à l'exception de l'Île-de-France et la Corse). Plusieurs offres seront ainsi proposées comme deux millions de billets à petit prix entre 1 et 10 euros dès le 22 juin.

Un abonnement jeune, et des offres gratuites pour ceux déjà abonnés

La SNCF et les régions vont également lancer un "Pass jeune TER". Pour 29 euros par mois calendaire, les jeunes de 12 à 25 ans pourront voyager en illimité en juillet et août.

Par ailleurs, les 130 000 abonnés qui ont une offre TER annuelle pourront circuler gratuitement et librement via les TER des autres régions, toujours en juillet et août.