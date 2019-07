Tentative de meurtre près de Lyon : il est poignardé à la carotide

A Grigny, au sud de Lyon, un homme a été poignardé à la carotide et au ventre. Il accuse son voisin.

Le 22 juillet, un homme a été interpellé à Grigny. Plus tôt, un homme blessé par deux coups de couteau à la carotide et au ventre arrête un automobiliste rue Emmanuel Rolland pour lui demander de se faire transporter à l'hôpital. Admis avec un pronostic vital réservé, il "restait flou sur les raisons de son agression", selon la police. Il a reçu six jours d'ITT.

L'homme a cependant accusé son voisin. Il a été interpellé le jour même, complètement ivre. La victime a précisé qu'elle était descendue dans la rue pour tenter de calmer son voisin qui hurlait dehors. Ce dernier l'aurait alors poignardé par deux fois. Le voisin a reconnu l'altercation, mais a nié avoir donné des coups de couteau. Il sera présenté au parquet ce mercredi 24 juillet.