La joueuse de tennis Caroline Garcia

La Lyonnaise Caroline Garcia a réussi de très belle manière son entrée dans le tournoi du Masters, qui réunit les huit meilleures joueuses de la saison. Elle a battu l'Américain Coco Gauff en deux sets (6-4, 6-3) dans la nuit de mardi 1er à mercredi 2 novembre.

À Fort Woth au Texas, l'Américaine Coco Gauff n'a pas pu s'imposer à domicile face à une Caroline Garcia déchaînée en ouverture du Masters, le prestigieux tournoi qui réunit les huit meilleures joueuses du monde en fin de saison. La Lyonnaise a dominé sa rivale en deux sets (6-4, 6-3) et a su hausser le ton au bon moment après le debreak de Coco Gauff au milieu du deuxième set (3-2). C'est à ce moment-là que le public a essayé de pousser derrière la locale, en vain.

"Tout le monde s'y est mis, les spectateurs y compris. Elle redoublait d'agressivité... J'aurais pu devenir un peu plus négative, mais j'ai gardé ma ligne de conduite", s'est félicitée Caroline Garcia après la rencontre.

Un record d'aces sur l'ensemble de la saison

Après sa magnifique deuxième partie de saison marquée par trois titres dont le WTA de Cincinnati, Caroline Garcia avait arraché de justesse sa place pour le Masters. Mais les semaines précédentes le tournoi n'ont pas été faciles par la Française qui a été éliminée de manière précoce à Tokyo, San Diego et Guadalajara et a surtout perdu son entraîneur Bertrand Perret, qui avait pourtant largement contribué à son retour au premier plan depuis quelques mois. Dans le journal L'Equipe, le coach avait expliqué que des problèmes extra-sportifs avaient motivé sa décision, sans en dire plus.

Ces soucis ont donc été balayé au Texas où Caroline Garcia a joué le même tennis qu'au cours de son été à succès. Avec des prises de balle très tôt qui ont déstabilisé Coco Gauff et une première balle de service souvent gagnante, la Lyonnaise a rassemblé les ingrédients qui fonctionnent chez elle. En signant un ace, elle est même devenue la joueuse du circuit en ayant réussi le plus grand nombre cette année, à égalité avec la Kazakhe Elena Rybakina (370).

Avec cette victoire d'entrée, Caroline Garcia s'ouvre le chemin vers les demi-finales dans la configuration particulière du Masters où les filles s'affrontent dans deux poules de quatre joueuses. Seules les deux premières de chaque groupe se qualifient pour le dernier carré. Caroline Garcia se prépare maintenant à affronter jeudi la numéro 1 mondiale, Iga Swiatek, lauréate à Roland-Garros et à l'US Open. Un gros morceau.