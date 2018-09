TCL : Un incendie paralyse les lignes de tramways

La ligne de T2 est restée à l'arrêt une bonne partie de la soirée ce vendredi soir, alors que les pompiers luttaient contre un incendie sur l'avenue Berthelor, dans le 7e arrondissement de Lyon.

Ils étaient nombreux à marcher sur les rails du tram, alors que le trafic restait désespérément arrêté, ce vendredi soir, avenue Berthelot. Et pour cause, un incendie s'est déclaré aux alentours de 19 heures au tout début de l'artère du 7e arrondissement, paralysant le trafic. Les pompiers ont dû intervenir pour maîtriser les flammes qui ravageaient le sous-sol au numéro 6 de l'avenue. On apercevait d'importants dégagements de fumée jusqu'à Jean-Macé.

Cinq personnes ont dû être évacuées de l'immeuble, précise Le Progrès. Quant à la circulation des trawmays, elle a été perturbée sur la ligne 1 et interrompue sur la ligne 2 entre les stations Perrache et Jet d'Eau. Le trafic a été maintenu entre Villon et Saint-Priest. Il n'a repris progressivement sur l'ensemble de la ligne qu'à 22h30. L'origine de l'incendie demeure inconnue.