TCL : les travaux continuent sur la ligne B du métro à Lyon, la ligne A aussi perturbée

Les travaux d'automatisation de la ligne B du métro lyonnais vont se poursuivre au cours du mois d'octobre. Le métro B ne circulera pas plusieurs soirs en octobre. Comme le métro A. Explications.

Les travaux d'automatisation de la ligne B du métro lyonnais se poursuivent, s'intensifient même lors de ce mois d'octobre. La ligne sera automatique au printemps 2021.

"Le nouveau matériel roulant empruntera quotidiennement l’infrastructure de la ligne A depuis Vaulx-en-Velin,où se situent les ateliers de de maintenance et de remisage des métros A et B", précisent les TCL.

Le métro B fermé de nombreuses soirées en octobre

Ainsi, les métros A et B seront fermés plusieurs nuits au mois d'octobre dès 21h.

Le lundi 19 et le mardi 27 pour le métro A.

Tous les lundi, mardi, mercredi et jeudi d'octobre pour le métro B (sauf le lundi 5).

Des bus relais seront mis en place dès 21h, toutes les 10 à 15 minutes, entre Vaulx-la-Soie et Perrache et entre Charpennes et Gare d'Oullins les soirs où le métro sera fermé.