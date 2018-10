TCL : la grève des métros annulée ce lundi à Lyon

"Toutes les lignes du réseau TCL circuleront normalement le lundi 22 octobre" annonce ce samedi le gestionnaire Keolis. Cette semaine, un syndicat des régulateurs du réseau métro avait déposé un préavis de grève à partir de lundi et jusqu'à la fin de l'année.

Débrayage plusieurs heures par jour sur une longue durée et risques de perturbations sur toutes les lignes aux heures de pointe : la CGT des régulateurs de métro avait annoncé la couleur pour marquer les inquiétudes face au projet d'automatisation de la ligne B et le changement d'organisation qui en découle au centre de contrôle.

"Chaque ligne de métro pourra être gérée par un opérateur seul contre trois aujourd’hui conformément aux textes en vigueur" craignait la CGT. De l'autre côté, Keolis démentait toute réduction de poste et avançait au contraire un "renfort d'effectifs". Ce samedi, juste avant le début du mouvement, le gestionnaire Keolis indique que "l’organisation syndicale, qui avait prévu d’entrer dans un mouvement social à compter du 22 octobre, a choisi d’annuler son appel à la grève".

Il ne devrait donc pas y avoir de perturbation particulière ce lundi matin. Interrogé dans les colonnes de Lyon Capitale (voir ci-dessous) le directeur d'exploitation de Keolis Lyon indiquait ne pas comprendre le mouvement et dénonçait de fausses allégations : "Ils laissent entendre qu'on baisse les effectifs des régulateurs, alors que c'est le contraire, on va renforcer les effectifs. Aujourd'hui, il y a 21 régulateurs sur les lignes A, B et C. Avec l'automatisation de la ligne B, nous avons pris des engagements. Ils seront entre 25 et 27. Sur la ligne D, ils sont actuellement 20 et ils resteront 20", déclarait-il.