TCL à Lyon : pas de métro B après 20h au mois de janvier

La ligne B du métro, à Lyon, sera automatique au printemps 2021. D'ici-là, les travaux se poursuivent. La ligne B sera fortement perturbée en soirée dès le 4 janvier.

"Les travaux d’automatisation du métro se poursuivent en janvier avec un impact sur le trafic de la ligne B. Les nouvelles rames, dont l’exploitation se fera progressivement en pilotage automatique intégral dès le printemps 2021, permettront d’augmenter la fréquence et la capacité de la ligne", expliquent les TCL.

Ainsi, du lundi 4 au samedi 30 janvier, la ligne B fermera plus tôt. Beaucoup plus tôt. Et ce pour permettre "aux entreprises d’avancer sur le chantier et les essais", dixit les TCL.

Dernier départ de Charpennes direction Gare d’Oullins à 20h15

Dernier départ de Gare d’Oullins direction Charpennes à 20h25

Des bus relais desserviront l’ensemble des stations de la ligne toutes les 15 minutes :