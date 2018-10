T1, T3, T4, Rhônexpress : les transports perturbés à Lyon ce lundi

Les T1, T3, T4 et Rhônexpress sont touchés par un incident technique ce lundi matin.

Plusieurs incidents techniques sont touchés les tramways T3 et T4 et le Rhônexpress à Lyon ce lundi matin. En raison d'un incident technique non spécifié, les TCL ont annoncé que les lignes T3, T4 et le Rhônexpress étaient perturbés. Le T4 ne circule pas entre les stations Archives Départementales et La Doua Gaston Berger. Pour la même raison, le T1 circule uniquement de Debourg à Liberté et de Charpennes à La Doua. Les Stations de Liberté à Charpennes sont non desservies. L'incident est en cours depuis ce matin 8h, dont aucune heure de fin n’a été annoncée pour le moment. De T1 circule uniquement de Debourg à Liberté et de Charpennes à La Doua. Stations de Liberté à Charpennes non desservies.

De son côté, le T1 circulera partiellement à partir de 19h ce soir et jusqu'en soirée ce mardi en raison du G6 des ministres qui va avoir lieu à la préfecture. Le T1 ne circulera qu'entre Debourg et Guillotière et de Palais de justice à Marie du 3e. Les stations Liberté et Saxe-Prefecture ne sont plus desservies.