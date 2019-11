Super Demain à Lyon : comprendre les cultures numériques en deux jours

Ce weekend le festival Super Demain s’installe dans le quartier de la Part-Dieu : un événement pour petits et grands, pour apprendre en s’amusant et échanger sur les enjeux de la révolution numérique.

Super Demain est la réponse de Fréquences Ecole aux questions éducatives posées par le développement des médias et du numérique. Association reconnue d’intérêt général, Fréquences Ecole intervient depuis 15 ans en Rhône-Alpes, en milieu scolaire, pour aider les jeunes à comprendre et utiliser les médias. Fréquences Ecole est à l’initiative de ce projet visant à sensibiliser sur l’innovation du numérique et ses controverses, avec la présence d’intervenants, pédagogues, scientifiques, développeurs…

Au programme du festival Super Demain : participez à un Escape Game, programmez des robots, testez des casques de réalité virtuelle, apprenez à protéger vos données personnelles, explorez des jeux vidéo et découvrez les coulisses des réseaux sociaux. Il y aura également de nombreuses conférences.

Samedi 16 et dimanche 17 novembre de 10h à 18h

Hôtel de la Métropole, 20 rue du Lac, Lyon 3

Entrée libre, évènement gratuit

Plus d’informations et programme complet ici