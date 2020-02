Sud de Lyon : le pont de Vernaison en travaux, des véhicules interdits

Sous surveillance 24 heures sur 24 depuis un an, le pont de Vernaison au sud de Lyon va faire l'objet de travaux. À partir de mars, certains véhicules n'auront plus le droit de le prendre.

Au printemps 2019, la métropole de Lyon a mis le pont de Vernaison sous surveillance pour suivre les évolutions de son état de santé. "Sans attendre les niveaux d’alerte qui la conduiraient à prendre des mesures pouvant aller jusqu’à la fermeture du pont, la Métropole de Lyon a décidé de lancer un programme de travaux et de mesures visant à assurer une totale sécurité des usagers, mais aussi de permettre l’utilisation du pont le plus longtemps possible dans des conditions de sécurité totales", annonce la métropole.

Ainsi, à partir du 3 mars, la circulation des poids-lourds de plus de 3,5 tonnes sera interdite (à l'exception des véhicules de services publics et les engins agricoles). "Pour les véhicules interdits, il est conseillé de transiter par Pierre Bénite en empruntant les autoroutes A7 et A450 et la RD315. Des panneaux d’informations seront mis en place sur les axes situés en amont de l’ouvrage dans les communes de Vernaison et de Solaize", précise la métropole.

Durant cinq semaines, des travaux visant à améliorer l'étanchéité des 4 chambres d’ancrages des haubans débuteront. "Ces travaux seront principalement réalisés depuis l’intérieur de l’ouvrage d’où une gêne très limitée pour les circulations automobiles. Seules les zones de trottoir à hauteur des chambres seront neutralisées ponctuellement, mais il y aura toujours un trottoir praticable pour les piétons".

Par ailleurs, des sondages géotechniques vont être réalisés dans le Rhône via une barge pour anticiper les études de dimensionnement d'un nouvel ouvrage, appelé aussi "pont de secours), s'il fallait fermer un jour l'ouvrage actuel à la circulation, d'ici quelques mois ou plusieurs années.