Sud de Lyon : le musée Gallo-Romain St Romain en Gal gratuit pour sa réouverture

Le musée Gallo-Romain St Romain en Gal va rouvrir ses portes et sera gratuit pendant plusieurs semaines.

Dès ce samedi 13 juin, le musée Gallo-Romain St Romain en Gal va pouvoir accueillir à nouveau du public dès 10 heures. Un nouveau parcours entièrement aménagé et prenant en compte les obligations à cause de l'épidémie de coronavirus COVID-19 sera proposé. Le musée a cherché à rendre le parcours le plus fluide possible, tout en optant pour une décision qui pourra aider les indécis à revenir : l'entrée sera gratuite jusqu'à fin juin 2020.

Il est possible de réserver au préalable sa visite ou de se renseigner au 04 74 53 74 00 ou 04 74 53 74 01 de 9h à 12h et de 13h à 17h du lundi au vendredi et de 14h à 18h le samedi et le dimanche.

(Les visites guidées et ateliers restent payants).