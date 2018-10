Stars 80 en concert au Groupama Stadium de Lyon

Alors que certains attendaient désespérément de voir Muse ou Metallica au Groupama Stadium en 2019, il faudra se contenter d'un troisième concert d'Ed Sheeran, mais aussi de Stars 80 and friends.

Ed Sheeran devrait remplir trois fois le Groupama Stadium, le vendredi 24, samedi 25 et dimanche 26 mai 2019. Le stade se remettra en configuration "concert" une semaine plus tard, avec le 1er juin, une soirée Stars 80 and friends - Triomphe.

Sabrina, Jean-Luc Lahaye, Larusso, Emile et Images, Julie Pietri, Patrick Hernandez, Joniece Jamison, Plastic Bertrand, Pauline Ester, Début de Soirée, Cookie Dingler, Benny B, Jean Pierre Mader, Patrick Coutin ou encore Phil Barney devraient être présents au Groupama Stadium, fêtant leur onzième année de tournés et plus de 3,5 millions de spectateurs. Quant à ceux qui s'attendaient à un gros groupe de rock et quelques riffs mythiques de guitare dans le Groupama Stadium, cela ne sera visiblement pas encore pour cette année.