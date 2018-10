Spectacle au musée : Overseas, le Vietnam au cœur du monde

La poésie du Vietnam s’invite au musée des Confluences par l’entremise de dix acrobates, danseurs et musiciens.

Overseas est un spectacle multidisciplinaire porté par l'âme de la migration vietnamienne, conçu et dirigé par le guitariste Nguyên Lê et le metteur en scène et chorégraphe Tuan Lê. Une création internationale qui mélange à la culture traditionnelle vietnamienne une expérience profonde des langages de l'art occidental. Sur scène dix acrobates, danseurs et musiciens vietnamiens issus du monde entier redoublent de maîtrise technique et d’inspiration dans une succession de numéros et de danses, au rythme de la musique, jouée live. Nhat Nam Lê, pour le mât chinois, Laurence Tremblay-Vu pour le fil de fer, Thai Hong Nguyên, pour la danse hip-hop et contemporaine, Do Hai Anh et Dennis Mac Dao, également spécialisés en danse contemporaine. Grâce à cette fusion unique de personnalités et de talents, les deux Lê rêvent de transmettre et de partager la poésie du Vietnam avec le monde contemporain.

Nguyên Lê & Tuan Lê / Overseas

Jeudi 25 octobre à 20h, vendredi 26 à 14h30 et 20h et samedi 27 à 20h – au musée des Confluences