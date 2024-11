Sous-sol inondé, odeurs nauséabondes : les habitants d'un immeuble du 7e désespèrent

Depuis plus d'un mois, les sous-sols d'un immeuble du 7e arrondissement de Lyon sont complètement inondés. Et malgré une intervention de pompage, la situation ne s'améliore pas.

Depuis plus d'un mois, les canalisations de leur immeuble leur fait vivre un enfer. Ces habitants d'un immeuble situé sur l'avenue Leclerc dans le 7e arrondissement de Lyon n'ont plus accès à leur parking, aux caves ni à leur sous-sol. La raison ? Les parties sous-terraines de leur immeuble sont complètement inondées.

D'après une habitante, qui s'est confiée au micro de BFM Lyon, environ 13 cm d'eau noire et stagnante se sont accumulés dans cette partie de l'immeuble, désormais complètement inaccessible. Une situation devenue invivable, d'autant plus que l'eau stagnante est responsable d'odeurs nauséabondes et insupportables.

"Je pars tôt le matin. Quand on vient de se lever, qu'on sort et qu'on a une odeur comme ça... C'est vraiment horrible", confie Déborah à nos confrères, qui assure également ne même plus vouloir rentrer chez elle le soir.

Des problèmes de chauffage

Mais ce n'est pas tout. Les habitants se plaignent également de régulières pannes de chauffage. Une situation particulièrement préoccupante selon les habitants, qui s'inquiètent d'une prochaine baisse des températures.

Alors que la situation traîne depuis plus d'un mois, les habitants ont saisi le bailleur social de toute urgence, qui assure de son côté tout faire pour régler le problème. Une première équipe de pompage est intervenue le 6 novembre dernier, sans aucun effet. Une autre intervention devrait être menée avant la fin du mois.