Sondage Ifop/Fiducial : Laurent Wauquiez en chute libre 

Le président du conseil régional d’Auvergne-Rhône-Alpes et du parti Les Républicains a perdu six points en un mois.

À deux mois des élections européennes, Laurent Wauquiez, le patron du parti Les Républicains est au plus bas dans le tableau de bord* Ifop/Fiducial pour Sud Radio et Paris match de mars. Le président du conseil régional est crédité de 28 % d'opinion positive et peine à incarner une véritable opposition à Emmanuel Macron. Son score est en baisse de six points depuis le mois dernier (34 %). Au sein de son propre parti (LR), Laurent Wauquiez recueille moins d'opinions positives que Valérie Pecresse (41 %), Gérard Larcher (40 %), Rachida Dati (36 %), Éric Woerth (30 %) ou encore son vice-président à la région Brice Hortefeux (29 %).

De son côté Emmanuel Macron progresse de trois points par rapport au mois dernier et atteint 39 % d'opinion positive. Dans son opposition, Benoît Hamon est crédité de 37 % de bonne opinion, Jean-Luc Mélenchon de 36 %, Nicolas Dupont-Aignan et François Ruffin de 28 % et Marine Le Pen de 24 %. Quant à Gérard Collomb, il perd quatre points en un mois et s'établit à 40 % d'opinion positive.

*L’enquête a été menée par téléphone du 8 au 9 mars 2019 auprès d’un échantillon de 958 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. La représentativité de l’échantillon a été assurée par la méthode des quotas (sexe, âge, profession du chef de ménage, niveau d’éducation) après stratification par région et catégorie d’agglomération.