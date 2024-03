Le Lou Rugby défie l’Aviron Bayonnais ce samedi

Image d’illustration (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Le Lou Rugby se déplace à Bayonne, dans le cadre de la 17 journée de TOP 14, ce samedi 2 mars, à 17 heures.

En difficultés avec 33 points et une 10e place au classement en championnat, le Lou Rugby peut frapper un grand coup en s’éloignant de la zone rouge et en prenant de l’avance sur l’Aviron Bayonnais, 11e. Lors de leur dernière confrontation en novembre dernier, l’issue du match avait tourné à l’avantage des Rouge et Noir, lesquels s’étaient imposés sur un score fleuve (42-29). Les Rhodaniens comptent désormais cinq victoires d’affilé contre leur adversaire du jour.

Pire équipe à l’extérieur avec un point pris sur huit déplacements, les Lyonnais restent néanmoins sur deux victoires face à La Rochelle et Oyonnax. La dernière victoire du Lou sur un terrain adverse remonte au... 4 février 2023 contre La Rochelle... De son côté, l’Aviron Bayonnais sort d’une défaite à Montpellier avec le bonus offensif mais surfe actuellement sur une incroyable série d’invincibilité de 26 matchs à domicile.

Pour cette rencontre capitale, les Rhodaniens seront privés de l’arrière Niniashvilli et du pilier S. Taofifenua.