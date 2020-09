SNCF : un train en panne sur la ligne Grenoble - Lyon

Le trafic ferroviaire entre Grenoble et Lyon est très perturbé ce vendredi 11 septembre au matin en raison d'un train tombé en panne à La-Tour-du-Pin.

Grosses perturbations sur la ligne Grenoble - Bourgoin - Lyon ce vendredi 11 septembre. Ce matin, un train est tombé en panne à la hauteur de La-Tour-du-Pin, l'un des principaux arrêts de la ligne. Une circulation alternée est mise en place pour continuer à faire circuler les trains, obligeant certains à s'arrêter pour laisser passer les autres. De nombreux TER accumulent encore les retards et certains ont été supprimés.

Plus tôt ce matin, c'était les lignes Thiers - Clermont et Annecy - Chambéry qui connaissaient des perturbations. Deux trains ont dû être supprimés et l'axe Thiers - Clermont rencontre encore des retards.