SNCF – Lyon : le trafic encore très perturbé ce vendredi

S'il s'améliore un peu, le trafic SNCF va resté “très perturbé” pour les TER et “perturbé” pour les TGV ce vendredi 3 janvier à Lyon et dans la région Auvergne-Rhône-Alpes.

La SNCF a annoncé ce jeudi les prévisions de perturbation du trafic SNCF du vendredi 3 janvier à Lyon. Une nouvelle fois, le trafic régional des TER sera “très perturbé” avec 1 train sur 3 en moyenne. “Le plan de transport sera renforcé par la commande de 607 autocars (…) Le trafic dans les régions reste extrêmement réduit, aussi, afin de préserver la sécurité de tous, SNCF recommande de ne pas venir en gare et d’utiliser d’autres moyens de transport ou de favoriser le covoiturage”, a déclaré la SNCF.

Du côté des TGV, le trafic est annoncé “perturbé” avec 17 allers/retours entre Lyon et Paris, 10 A/R entre Lyon et Marseille et 4 A/R entre Lyon et Montpellier.

Enfin le trafic des Intercités sera “très perturbé” avec 1 train sur 2 en moyenne. Quatre allers/retours entre Clermont-Ferrand et Paris sont annoncés. 8H30, 10h30, 13h30 et 17h28 au départ de Clermont-Ferrand et 09h01, 13h01, 16h57, 17h57 au départ de Paris-Bercy.