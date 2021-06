SNCF : le trafic des trains perturbé entre Lyon et Grenoble ce mercredi

La liaison ferroviaire entre Lyon et Grenoble est perturbée ce mercredi après-midi en raison d’une panne de signalisation. À 18 heures, le trafic reprenait progressivement après la suppression de plusieurs trains.

Le trafic ferroviaire entre les villes de Lyon et Grenoble connaît d’importantes perturbations ce mercredi. En cause, une panne de signalisation à Saint-André-le-Gaz. La SNCF prévient que des retards sont encore à prévoir sur la ligne Lyon-Grenoble, même si le trafic reprend progressivement depuis 18 heures. Plusieurs trains ont été supprimés, notamment entre Lyon, Bourgoin et Saint-André-le-Gaz.

La compagnie de transport prévient également qu'un mouvement de grève doit se dérouler ce jeudi 10 juin et pourra entraîner des perturbations.

🚦#FlashinfoTERAURA 18h : le trafic reprend progressivement pour les axes Lyon<>Chambéry et Lyon<>Bourgoin. La grève se poursuit demain pour les six lignes concernées, retrouvez les programmes de circulation ici : https://t.co/dGJ3InGhTh. N’hésitez pas à me solliciter. — SNCF TER AURA (@SNCFTERAURA) June 9, 2021

