SNCF : des perturbations sur les lignes de train Ambérieu-Lyon-Saint-Étienne et Grenoble-Lyon

En raison de problèmes techniques sur deux trains express régionaux (TER), plusieurs retards sont enregistrés en gare de Lyon-Part-Dieu et un TER Lyon-Saint-Étienne a été supprimé.

Le TER numéro 886734 entre Lyon et Saint-Étienne, l'une des lignes les plus utilisées de France, a dû être annulé ce mercredi 18 août. Il s'agit de l'un des deux trains concernés par les problèmes techniques que rencontre la SNCF depuis la fin d'après-midi. La compagnie ferroviaire indique que ses deux TER sont en cours de dépannage.

En conséquence, le trafic est fortement perturbé sur la ligne Ambérieu-Lyon-Saint-Étienne, en plus du TER 886734 deux autres trains ont dû être supprimés sur cette liaison, et plusieurs retards sont également annoncés sur le trajet entre Grenoble et Lyon.